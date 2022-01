80 médicos del Reino Unido exigen una investigación sobre posibles muertes por vacunas COVID en jóvenes

LONDRES (LifeSiteNews) – En una carta abierta a los funcionarios de salud del Reino Unido, más que 80 médicos y académicos exigen una investigación “para determinar si las vacunas anti-Covid-19 son la causa de un número significativo de muertes observadas recientemente en niños y adultos jóvenes varones”.

La carta abierta, fechada el 19 de enero, se escribió después de una audiencia en el Tribunal Superior del 13 de enero en Londres, durante la cual se presentaron pruebas que mostraban “un aumento significativo en el número de muertes de varones jóvenes tras el lanzamiento de las vacunas COVID-19 en comparación al promedio anterior de cinco años entre 2015 y 2019”.

La carta estaba dirigida a seis funcionarios claves de salud del Reino Unido, incluido Sajid Javid, Secretario de Estado de Salud y Bienestar.

Los más de 80 signatarios incluyen 16 miembros del HART (Health Advisory & Recovery Team), un grupo de médicos, científicos y otros académicos que se reunieron “por la preocupación que comparten acerca de las recomendaciones de políticas y sobre la orientación relacionada con la pandemia de COVID-19”.

Según los datos publicados en la carta, entre el 1 de mayo y el 24 de diciembre de 2021 ha habido:

Según la carta abierta, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (U.K. Office for National Statistics – ONS) “ha aceptado que el aumento en las muertes de hombres jóvenes es un aumento estadísticamente significativo, con una tasa de mortalidad fuera de los rangos de confianza esperados de los datos de años anteriores.

Los autores de la carta abierta han concluido que estas cifras podrían indicar una nueva causa de mortalidad entre las personas de ese grupo etario que, según dicen, debe investigarse, particularmente en relación con el lanzamiento de vacunas contra el COVID-19.

“Aún más preocupante”, agregaron, “es que el número real de muertes de varones jóvenes en este período probablemente sea significativamente mayor que el total registrado”.

Los médicos han explicado que, debido a las demoras en el registro, la ONS estima que el número de muertes registradas en ese período representa solo el 62% del total de muertes reales.

Luego han argumentado que el exceso de muertes registradas por sí solo sería suficiente para justificar una investigación exhaustiva, ya que “el hecho de que una señal ya sea significativa en las muertes registradas es una gran preocupación”.

Además, aunque la carta abierta no sugiere “que el aumento observado en la mortalidad demuestra que las vacunas contra el covid-19 están causando la muerte”, los firmantes razonaron que “no se puede excluir” un vínculo con las inyecciones contra el Covid ni podría ser “desestimado como por casual” la incidencia de una mayor mortalidad en hombres jóvenes durante el 2021 coincidiendo con el lanzamiento de las vacunas.

Para subrayar este punto, los médicos han señalado que ya había “señales de advertencia de eventos adversos graves en este grupo etario”, como, por ejemplo, miocarditis.

“Dado el aumento de fallecidos entre varones jóvenes y las preocupaciones de seguridad ya conocidas, debe realizarse una investigación”, han concluido, antes de enumerar 9 demandas a los funcionarios de salud del Reino Unido, solicitando que se recopilen y realicen datos y estadísticas sobre los casos de exceso de muertes, y los hagan públicos, tanto como los detalles de cómo se llevará a cabo la investigación.

Hasta el momento, ninguno de los destinatarios ha publicado cualquier respuesta a la carta abierta.

