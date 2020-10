El diccionario Webster altera la definición de la palabra para que coincida con el discurso pro-LGBT de la senador

14 de octubre de 2020 (LifeSiteNews) - Después de que la senadora de Hawái Mazie Hirono (D) atacara a la jueza Amy Coney Barrett por usar el término "preferencia sexual" para hacer referencia a la homosexualidad, alegando que era "ofensivo" y "desactualizado," Webster's Dictionary rápidamente cambió la definición en línea de la palabra.

"No una sino dos veces usó el término 'preferencia sexual' para describir a aquellos en la comunidad LGBTQ," dijo. “Y permítanme aclarar: 'preferencia sexual' es un término ofensivo y desactualizado. Es utilizado por activistas anti-LGBTQ para sugerir que la orientación sexual es una elección. No lo es. La orientación sexual es una parte clave de la identidad de una persona. Que la orientación sexual es una expresión normal de la sexualidad humana e inmutable fue una parte clave de la opinión de la mayoría en Obergefell, con la que, por cierto, Scalia no estaba de acuerdo."

“Con solo dos palabras, Amy Coney Barrett reveló cuán parcial es ella contra las personas LGBTQ,” gritaba un titular de LGBTQNation, que sugería que “Barrett usó la frase ofensiva 'preferencia sexual,' un silbato de derecha que sugiere que las personas LGBTQ puede ser curadas."

Más tarde ese mismo día, el Diccionario Webster modificó su definición de "preferencia" para indicar que el término es "ofensivo" cuando se usa para referirse a la orientación sexual.

El cambio, y su oportunidad, no pasó desapercibido por mucho tiempo.

“Tan recientemente como el mes pasado, el Diccionario Webster incluyó una definición de 'preferencia' como 'orientación' o 'preferencia sexual,'” tuiteó Steve Krakuaer. "HOY lo cambiaron y agregaron la palabra 'ofensivo.'"

"Una locura. Acabo de revisar Wayback Machine y es real," agregó.

Definición del diccionario Webster más temprano en el día de ayer (izquierda), y después del cambio de anoche (derecha).

Evidentemente, hasta ayer, sólo la senadora Hirono había pensado que "preferencia" era un término ofensivo.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden pronunció recientemente las palabras "preferencia sexual." "Biden usó el término en mayo de este año," observó AGHamilton29 (AG). "Según algunos demócratas de hoy, eso debería descalificarlo para un cargo público."

"¿Alguien va a preguntarle a Mazie Hirono sobre esto?"

"Cómico," exclamó AG en un tweet posterior. "Aquí está The Advocate Magazine que usó el término" preferencia sexual "hace 3 semanas. Justo antes de que se volviera ofensivo."

"Salir de esa historia para poder ahora, como director, contar estas historias ... sobre jóvenes que simplemente se sienten cómodos con quienes son, sin importar cuál sea su preferencia sexual," tuiteó The Advocate, la revista nacional principal de publicación LGBT. "Es simplemente glorioso y muy satisfactorio."