La tiranía de la ‘Cortina de Hierro’ está siendo reemplazada por el ‘Puño de Hierro’, advierte el líder rumano

BRUSELAS, Bélgica (LifeSiteNews) – Un miembro rumano del Parlamento Europeo ha denunciado la tiranía de la UE y la brutalidad policial contra los manifestantes pacíficos que exigen la liberación de los mandatos de vacunas COVID-19 en toda Europa.

“Es triste que tengamos que salir a la calle y exigir el respeto de los derechos fundamentales básicos, pero no tenemos otra opción en este momento”, ha dicho en una conferencia de prensa el 13 de enero Cristian Terheș, diputado rumano y sacerdote de la Iglesia greco-católica rumana. “¿Vivimos en una Europa como un espacio de libertad como dice el tratado, o aceptamos que la UE, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, se convierta en un campo de concentración?”

El eurodiputado pudo ver personalmente algunos de los ataques no provocados contra manifestantes pacíficos por parte de la policía en Ámsterdam el 2 de enero. Ha Declarado que estas tácticas son incompatibles con el respeto a los derechos básicos y recuerdan los días de la ‘Cortina de Hierro’, el bloque comunista de países cuya forma de vida las naciones occidentales en otro tiempo buscaron eliminar. “Después del colapso de la Unión Soviética, todos creíamos que estos valores humanos prevalecían, diría, porque marcaron una gran diferencia entre el mundo occidental y el mundo más allá de la ‘Cortina de Hierro’”.

“Y mirad dónde estamos ahora. De una Cortina de Hierro gestionada por la URSS, actualmente vivimos en un mundo que fácilmente podría llamarse el ‘Puño de Hierro’. En esto se ha convertido la UE”.

“Claramente, lo que vemos en este momento es que, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, la UE está pasando de la democracia a la tiranía”.

La actual falta de preocupación de la UE por la dignidad humana se asemeja a la visión de la persona humana adoptada anteriormente durante la era comunista, señaló Terheș.

“Aquellos países detrás de la Cortina de Hierro que estaban influenciados por la filosofía marxista decían que las personas, los ciudadanos, no tenían ni los derechos fundamentales básicos. Todos estos derechos son, antes, privilegios otorgados por el gobierno”.

Los líderes de algunas naciones de la UE, tales como Francia e Italia, han adoptado este punto de vista, continuó Terheș, al revocar los derechos básicos como castigo por negarse a aceptar una inyección experimental contra el COVID-19. “(Emmanuel) Macron [el presidente de Francia] ha dicho hace unos días que, si no estás vacunado o si no tienes un certificado verde, ya no eres ciudadano. ¿Sabes lo que eso significa? Que no tienes derechos”.

Mientras naciones como Inglaterra e Irlanda han anunciado recientemente planes para poner fin a la mayoría de las restricciones Covid, algunas naciones europeas continúan forzando a la obligatoriedad de la inyección Covid con sanciones severas para los no vacunados. No hay evidencia de ensayos clínicos que demuestren que las vacunas COVID-19 manchadas por el aborto impidan la infección o la transmisión del virus, y una cantidad cada vez mayor de datos sugieren que las inyecciones son dañinas, si no letales.

El eurodiputado ha afirmado que el respeto a la dignidad humana y la transparencia son dos de las características esenciales que distinguen la tiranía de la democracia, y que Occidente alguna vez tuvo claro lo que constituye la justicia para la persona humana. “Nosotros en Occidente hemos desarrollado estas grandes sociedades en las que creemos – y lo hemos inscrito en constituciones, en tratados, en convenciones – que cada persona tiene una dignidad única que debe ser respetada y protegida por el gobierno”, ha dicho. “La libertad, la dignidad… no son derechos otorgados por el gobierno, sino derechos naturales que los gobiernos deben proteger”.

Terheș ha dicho que la respuesta a la tiranía actual es “protestar y exigir a este gobierno corrupto y tiránico que se restablezcan nuestros derechos”, y al mismo tiempo, rezar para que los ciudadanos nunca más voten a candidatos que apoyan las medidas autocráticas promulgadas durante la pandemia de Covid.

Antes de finalizar la conferencia, el eurodiputado dio gracias a todos los que habían salido a las calles para oponerse a la obligatoriedad de la vacunación y ha prometido unirse a más protestas hasta que la libertad y la dignidad humanas sean una vez más protegidas.

