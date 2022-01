Padre da Fraternidade de São Pedro admoesta os líderes eclesiásticos que apoiam os mandatos da vacina ‘injustos’ que ‘violam’ os direitos humanos

LITTLETON, Colorado (LifeSiteNews) – Um padre católico tradicional disse que a opressão de pessoas não-vacinadas através do uso de mandatos de vacinas constitui um crime contra a humanidade e viola os ensinamentos da Igreja Católica.

CRISE COVID AUTÊNTICA: Igreja Calada Enquanto os Não-Vacinados São Perseguidos

“É aqui que vejo o fracasso da resposta actual à crise da COVID-19: Os não vacinados tornaram-se alvo de injustiça, hostilidade e agressão, privando-os dos seus direitos humanos básicos”, disse o P. Daniel Nolan, FSSP, da paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo em Littleton, Colorado. “Nenhum grupo de qualquer tipo pode ser excluído dos direitos humanos básicos, nem mesmo o grupo social dos não-vacinados”.

O Padre Nolan disse na Gaudium et Spes, que um dos documentos do Vaticano II, articula os direitos invioláveis e fundamentais de cada pessoa que devem ser salvaguardados numa sociedade civil. Observou também que a Igreja Católica ensina que Ela tem o dever de proteger as pessoas e os seus direitos, e por isso o Evangelho obriga-o a pronunciar-se contra a discriminação injusta que está a ser perpetrada contra as pessoas não vacinadas.

“Em nome da saúde pública, as pessoas veem as suas vidas e os seus meios de subsistência destruídos, o seu emprego rescindido, a sua privacidade invadida, as suas liberdades esmagadas, a sua dignidade retirada, as suas oportunidades cerceadas, a sua qualidade de vida suprimida – tudo porque não obedeceram às ordens do governo”.

“Esta é que é a verdadeira crise”, continuou ele.

O Padre Nolan observou que foi levada a cabo uma “campanha de medo” por todo o mundo, para criar um clima em que as pessoas aceitarão compromissos que normalmente não aceitariam em tempos mais calmos. O resultado desta mensagem é que a humanidade abrace as vacinas experimentais da COVID-19 como uma “cura para todo, a panaceia que irá resolver todos os nossos problemas”.

Descreveu, No entanto, a realidade subjacente a esta proposta como algo muito diferente: “Vejo medidas irresponsáveis, anti-éticas e injustas forçadas a uma população relutante”, medidas baseadas numa “corrente de mentiras”, consistindo em “contradições, ofuscação dos factos, deturpações da verdade, [e] exageros grosseiros”.

“E depois, é-nos dito, são necessárias as vacinas! Para todos e em todo o lado”.

Apesar da imunidade natural à COVID-19 ser superior à das novas vacinas, das preocupações relativas às reacções alérgicas e outras reacções às inoculações contaminadas pelo aborto, e de um número crescente de casos de descoberta importante entre os vacinados, o Padre Nolan afirmou que os líderes se recusam a considerar sequer a possibilidade de se desviarem do caminho da vacinação universal.

“Houve mais de 10.000 mortes causadas pela vacina, 30.000 incapacidades permanentes, 80.000 ferimentos graves, e centenas de milhares de efeitos adversos”, continuou ele. “Apesar do facto de um número crescente de crianças estar a sofrer de doenças cardíacas e mesmo de morte devido à vacina – tudo o que ouvimos é: ‘Todos devem ser vacinados’”.

O Padre Nolan sublinhou a gravidade das medidas draconianas contra os não-vacinados, depois de ter lido uma carta de 25 de Agosto de 2021 de um grupo de sobreviventes do Holocausto, dirigida à Agência Europeia de Medicamentos:

Nós, os sobreviventes das atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, sentimo-nos obrigados a seguir a nossa consciência e a escrever esta carta.

É óbvio para nós que outro holocausto de maior magnitude está a ter lugar diante dos nossos olhos.

Exortamo-lo a parar imediatamente com esta experiência ímpia sobre a humanidade.

A maioria da população mundial ainda não se deu conta do que está a acontecer, pois a magnitude de um crime organizado como este está para além do seu âmbito de experiência.

Contudo, nós sabemos.

Para além dos actuais abusos e males sociais do governo a que os não-vacinados estão a ser sujeitos, o P. Nolan referiu também a cumplicidade da Igreja Católica.

“Não só é o cúmulo da vergonha que a Igreja Católica tenha ficado à margem e não tenha dito nada quando estas injustiças estavam a ocorrer, como também que se tenha atrevido a juntar-se a elas”.

“Em várias Dioceses de todo o mundo, os não-vacinados estão proibidos de receber os Sacramentos, proibidos de dar culto a Deus Todo-Poderoso, proibidos de assistir à Sta. Missa dominical, de receber a Sagrada Comunhão, de cumprir a sua obrigação dominical, de receber o perdão dos seus pecados no confessionário”.

“A Sagrada Escritura diz-nos que só há um pecado imperdoável, o Pecado contra o Espírito Santo”, prosseguiu ele. “Mas aparentemente alguns líderes da Igreja descobriram um novo pecado imperdoável: recusar-se a ser vacinado”.

A concluir, o P. Nolan pediu aos fiéis que rezassem para que os Bispos e padres tenham a coragem de denunciar a perseguição de um segmento da sociedade, para que não se repita o horror dos campos de concentração.

“E por isso rezo, e peço-vos que vos junteis às minhas orações para que mais padres e mais Bispos acordem para a realidade do que está a acontecer no nosso mundo neste momento, e falem contra isso. Não se pode permitir que estas violações dos direitos humanos continuem. É precisamente em tempos como estes que emerge a tirania, e a Igreja deixou-a acontecer”.

