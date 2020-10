Trump: Biden y Dems apoyan la ‘ejecución’ de recién nacidos

URGENT PETITION: Tell the Supreme Court to overturn Roe v. Wade! Sign the petition here.

7 de octubre de 2020 (LifeSiteNews) – La política de aborto de los demócratas es tan extrema que apoyan la "ejecución" de recién nacidos, escribió hoy el presidente Donald Trump en Twitter.

Wow. Joe Biden just took a more Liberal position on Roe v. Wade than Elizabeth Warren at her highest. He also wants to PACK our great United States Supreme Court. This is what the Dems will do. Remember as they try changing positions before elections end. GET OUT AND VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

En un ayuntamiento de la NBC en Miami esta semana, un interrogador preguntó qué haría Joe Biden para proteger los llamados "derechos reproductivos" de las mujeres si la jueza Amy Coney Barrett es confirmada en la Corte Suprema. Biden respondió que si Coney Barrett fuera confirmada y revocara Roe v.Wade (la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1973 que imponía el aborto a pedido en todo el país), “lo único responsable sería aprobar una legislación que convirtiera a Roe en la ley del país. Eso es lo que yo haría."

Trump siguió su tweet señalando el respaldo de Biden en 2017 al gobernador de Virginia, Ralph Northam.

Biden and Democrats just clarified the fact that they are fully in favor of (very) LATE TERM ABORTION, right up until the time of birth, and beyond - which would be execution. Biden even endorsed the Governor of Virginia, who stated this clearly for all to hear. GET OUT & VOTE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

“Biden y los demócratas acaban de aclarar el hecho de que están totalmente a favor del (extremo) ABORTO TARDÍO, hasta el momento del nacimiento y más allá, lo que sería la ejecución. Biden incluso apoyó al gobernador de Virginia, quien declaró esto claramente para que todos lo escucharan. SALGA Y VOTE !!!”

Los comentarios de Northam de enero de 2019 sobre el aborto tardío parecían implicar la posibilidad de infanticidio. Trump ha recordado periódicamente a los votantes la postura radical a favor del aborto que es característica de los políticos del Partido Demócrata. En un discurso de campaña de agosto de 2019, dijo que ``prácticamente todos los demócratas de alto nivel ahora también apoyan el aborto tardío, arrancando a los bebés directamente de la habitación de la madre, hasta el momento del Nacimiento.” Luego recordó los comentarios de Northam antes de decir que le había pedido al Congreso "prohibir los abortos extremos tardíos porque los republicanos creen que cada niño es un regalo sagrado de Dios."

